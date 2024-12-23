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Постников Антон Федотович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Постников Антон Федотович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
58-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
06.11.1833
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
06.11.1833
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Диогенов Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1046, лист: 311
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Тулинов Алексей Иванович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дворникова Надежда Сафроньевна, дочь девица казенного крестьянина (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Дворников Сафроний Филимонович, казенный крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Постников Антон Федотович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Усачев Прокофий Тимофеевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Прохор Афиногенович, казенный крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мусалитин Федор Куфонин?, казенный крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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