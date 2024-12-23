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Черкасова Александра Федосьевна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Черкасова Александра Федосьевна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
57-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
06.11.1833
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
дочь девица казенного крестьянина
Нас. пункт приписки
с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
06.11.1833
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Диогенов Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1046, лист: 311
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Постников Иван Васильевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Черкасова Александра Федосьевна, дочь девица казенного крестьянина (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Черкасов Федос Иванович, казенный крестьянин (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Постников Антон Федотович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Забелин Иона Нестерович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Черкасов Кирилл Федосьевич, казенный крестьянин (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Потапов Панкратий Васильевич, казенный крестьянин (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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