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Говорова Марфа Федоровна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Говорова Марфа Федоровна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
56-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
05.11.1833
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
дочь девица казенного крестьянина
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
05.11.1833
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Диогенов Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1046, лист: 311
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Муратов Степан Иванович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Говорова Марфа Федоровна, дочь девица казенного крестьянина (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Говоров Федор Данилович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Тихонов Тит Ерофеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Забелин Степан Кириллович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Говоров Яков Афиногенович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Постников Иван Васильевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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