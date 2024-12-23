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Сигирев Сергей Аникеевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Сигирев Сергей Аникеевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
53-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
15.10.1833
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Петушки, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
15.10.1833
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Диогенов Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1046, лист: 310
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Кузнецов Никита Устинович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сигирева Марфа Алексеевна, дочь девица казенного крестьянина (с. Петушки, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Сигирев Алексей Кузьмич, казенный крестьянин (с. Петушки, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Щукин Макар Степанович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Щукин Поликарп Матвеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сигирев Сергей Аникеевич, казенный крестьянин (с. Петушки, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сигирев Дмитрий Алексеевич, казенный крестьянин (с. Петушки, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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