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Зиратовский Николай Абрамович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Зиратовский Николай Абрамович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
51-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
16.07.1833
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
16.07.1833
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Диогенов Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1046, лист: 310
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Фролов Исай Степанович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Зиратовская Марфа Абрамовна, дочь девица казенного крестьянина (с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Зиратовский Абрам Семенович, казенный крестьянин (с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Постников Антон Федотович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фролов Николай Афиногенович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Зиратовский Николай Абрамович, казенный крестьянин (с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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