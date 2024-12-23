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Савинов Сергей Никитич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Савинов Сергей Никитич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
50-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
23.01.1833
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
однодворец
Нас. пункт приписки
с. Желябуг, Мценский у., Орловская губ.
Дата брака
23.01.1833
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Диогенов Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1046, лист: 310
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Коренев Федор Егорович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Савинова Татьяна Сергеевна, дочь девица однодворца (с. Желябуг, Мценский у., Орловская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Савинов Сергей Никитич, однодворец (с. Желябуг, Мценский у., Орловская губ.)
Свидетель жениха №1 - Коренев Василий Петрович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Тихонов Перфил Ерофеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Левинов Петр Сергеевич, однодворец (с. Желябуг, Мценский у., Орловская губ.)
Свидетель невесты №2 - Савинов Аверьян Иванович, однодворец (с. Желябуг, Мценский у., Орловская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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