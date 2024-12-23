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Гончаров Семен Александрович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Гончаров Семен Александрович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
49-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
23.01.1833
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
23.01.1833
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Диогенов Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1046, лист: 309
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Щукин Тихон Лукич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Фотинова Татьяна Кирилловна, дочь девица казенного крестьянина (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Фотинов Кирилл Фотьянович, казенный крестьянин (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Щукин Макар Степанович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фролов Аким Кириллович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Гончаров Семен Александрович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Фотинов Антон Иванович, казенный крестьянин (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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