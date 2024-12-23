Сороков Кузьма Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСороков Кузьма Семенович

Сороков Кузьма Семенович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Сороков Кузьма Семенович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
47-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
18.01.1833
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
18.01.1833
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Диогенов Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1046, лист: 309
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Забелин Сергей Яковлевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Воронова Параскева Емельяновна, дочь девица казенного крестьянина (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Воронов Емельян Матвеевич, казенный крестьянин (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Забелин Степан Кириллович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фролов Михаил Кузьмич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сороков Кузьма Семенович, казенный крестьянин (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.