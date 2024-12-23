Сороков Кузьма Семенович
Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
- ФИО
- Сороков Кузьма Семенович
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 47-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 18.01.1833
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Новосильский
- Место прихода
- Дичня
- Статус персоны
- казенный крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 18.01.1833
- Священнослужители
- священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Диогенов Сергей Васильевич
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1046, лист: 309
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Забелин Сергей Яковлевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Воронова Параскева Емельяновна, дочь девица казенного крестьянина (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Воронов Емельян Матвеевич, казенный крестьянин (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Забелин Степан Кириллович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фролов Михаил Кузьмич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сороков Кузьма Семенович, казенный крестьянин (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Томиной
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