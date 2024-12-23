Евлаков Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвлаков Федор Иванович

Евлаков Федор Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Евлаков Федор Иванович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
46-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
11.11.1834
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
11.11.1834
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1048, лист: 361
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Ефим Матвеевич ?, отставной солдат (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Марфа Петровна, вдова по первому браку после умершего 1834 года апреля месяца (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Тихонов Порфирий Ерофеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Забелин Сергей Яковлевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михалев Андрей Ефимович, казенный крестьянин (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Евлаков Федор Иванович, казенный крестьянин (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.