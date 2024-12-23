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Козлов Гавриил Артемович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Козлов Гавриил Артемович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
43-б
Роль персоны
Жених
Дата события
15.10.1834
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
15.10.1834
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1048, лист: 360
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Козлов Гавриил Артемович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евсюкова Евдокия Феоктистовна, дочь девица умершего казенного крестьянина (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Евсюков Феоктист Ефимович, умерший казенный крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Фролов Николай Афиногенович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Забелин Кузьма Кондратьевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Токарев Степан Васильевич, казенный крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Козлов Епифий Андреевич, казенный крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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