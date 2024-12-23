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Мусалитин Степан Семенович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Мусалитин Степан Семенович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
42-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
14.10.1834
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
14.10.1834
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1048, лист: 360
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Забелин Михей Антонович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Феодосия Карповна, дочь девица солдатки (д. Туровка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Коренев Василий Петрович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мусалитин Степан Семенович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Игнатов Петр Иванович, казенный крестьянин (с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Буткин Ананий Иудович, казенный крестьянин (с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - мать невесты, Феврония Ермолаевна, солдатка (д. Туровка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Примечание: Отчество невесты по крестному отцу
Примечание / Дополнительно
Отчество невесты по крестному отцу
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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