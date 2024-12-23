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Довжиков Тимофей Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Довжиков Тимофей Иванович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
41-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
14.01.1834
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
14.01.1834
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1048, лист: 360
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Щукин Филипп Матвеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Довжикова Ефимия Тимофеевна, дочь девица казенного крестьянина (с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Довжиков Тимофей Иванович, казенный крестьянин (с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Щукин Маркел Макарович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дмитрий Савельевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Щукин Лаврентий Емельянович, казенный крестьянин (с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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