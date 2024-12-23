Андрей Михеевич
Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
- ФИО
- Андрей Михеевич
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 37-б
- Роль персоны
- Упомянутый в записи
- Дата события
- 09.12.1836
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Новосильский
- Место прихода
- Дичня
- Статус персоны
- казенный крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Казарь, Березовская вол., Новосильский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 09.12.1836
- Священнослужители
- священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1049, лист: 150
- Полная запись МК
- Счёт браков: 6
Жених - Щукин Мирон Афиногенович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Ефимия Ильинична, вдова оставшаяся после умершего 18 августа 1836 года казенного крестьянина (д. Казарь, Березовская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Постников НиколайФедорович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Щукин Поликарп Матвеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Чистяков Матвей Николаевич, казенный крестьянин
Свидетель невесты №2 - Холкин Флор Евдокимович, казенный крестьянин
Упомянутый в записи - умерший 18 августа 1836 года муж невесты, Андрей Михеевич, казенный крестьянин (д. Казарь, Березовская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Томиной
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