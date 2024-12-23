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Щукин Мирон Афиногенович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Щукин Мирон Афиногенович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
37-б
Роль персоны
Жених
Дата события
09.12.1836
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
09.12.1836
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1049, лист: 150
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Щукин Мирон Афиногенович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Ефимия Ильинична, вдова оставшаяся после умершего 18 августа 1836 года казенного крестьянина (д. Казарь, Березовская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Постников НиколайФедорович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Щукин Поликарп Матвеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Чистяков Матвей Николаевич, казенный крестьянин
Свидетель невесты №2 - Холкин Флор Евдокимович, казенный крестьянин
Упомянутый в записи - умерший 18 августа 1836 года муж невесты, Андрей Михеевич, казенный крестьянин (д. Казарь, Березовская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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