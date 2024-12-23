Михаил Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Георгиевич

Михаил Георгиевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Михаил Георгиевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
35-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.10.1836
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
однодворец
Нас. пункт приписки
с. Ворово, Корсунская вол., Малоархангельский у., Орловская губ.
Дата брака
28.10.1836
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1049, лист: 150
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Козлов Гавриил Артемович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Параскева Григорьевна, дочь девица однодворца (с. Ворово, Корсунская вол., Малоархангельский у., Орловская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Григорий Георгиевич, однодворец (с. Ворово, Корсунская вол., Малоархангельский у., Орловская губ.)
Свидетель жениха №1 - Тихонов Ефим Ерофеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фролов Аггей Степанович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Георгиевич, однодворец (с. Ворово, Корсунская вол., Малоархангельский у., Орловская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.