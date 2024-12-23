Забелин Георгий Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗабелин Георгий Евсеевич

Забелин Георгий Евсеевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Забелин Георгий Евсеевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
33-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
26.01.1836
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
26.01.1836
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1049, лист: 149
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Муратов Антон Иванович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Забелина Евдокия Степановна, дочь девица казенного крестьянина (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Забелин Степан Кириллович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Тихонов Ефим Ефимович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Забелин Георгий Евсеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Забелин Алексей Степанович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Забелин Федор Ефимович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.