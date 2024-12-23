Постников Афанасий Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПостников Афанасий Федотович

Постников Афанасий Федотович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Постников Афанасий Федотович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
30-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
05.03.1837
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
05.03.1837
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1051, лист: 148
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Тулинов Василий Евсеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кательникова Ульяна Дмитриевна, дочь девица казенного крестьянина (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кательников Дмитрий Васильевич, казенный крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Постников Афанасий Федотович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Комаров Фалалей Филимонович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Данилов Михаил Мартынович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.