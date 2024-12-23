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Расторгуев Иван Семенович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Расторгуев Иван Семенович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
29-б
Роль персоны
Жених
Дата события
17.02.1837
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
17.02.1837
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1051, лист: 148
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Расторгуев Иван Семенович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Забелина Марфа Митрофановна, дочь девица казенного крестьянина (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Забелин Митрофан Алексеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Забелин Степан Кириллович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Замуруев Петр Иванович, казенный крестьянин (с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Фролов Андрей Илларионович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Тулинов Федор Евсеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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