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Данилов Роман Кириллович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Данилов Роман Кириллович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
28-б
Роль персоны
Жених
Дата события
17.02.1837
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
17.02.1837
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1051, лист: 148
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Данилов Роман Кириллович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Тынянова ? Стефанида Захаровна, дочь девица казенного крестьянина (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Тынянов Захар Фомич, казенный крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Фролов Николай Афиногенович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фролов Иван Степанович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Огурцов Андрей Петрович, казенный крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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