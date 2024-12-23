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Замуруев Петр Евстафиеевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Замуруев Петр Евстафиеевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
22-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
25.01.1837
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
25.01.1837
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1051, лист: 147
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Фролов Павел Петрович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Замуруева Евдокия Ефремовна, дочь девица казенного крестьянина (с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Замуруев Ефрем Иванович, казенный крестьянин (с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Фролов Николай Филиппович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фролов Епифий Сергеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дмитриев Дмитрий Леонович, казенный крестьянин (с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Замуруев Петр Евстафиеевич, казенный крестьянин (с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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