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Семенова Анна Федоровна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Семенова Анна Федоровна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
21-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
11.11.1838
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
дочь девица казенного крестьянина
Нас. пункт приписки
сл. Зарецкая, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
11.11.1838
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1052, лист: 138
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Тихонов Василий Порфирьевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Семенова Анна Федоровна, дочь девица казенного крестьянина (сл. Зарецкая, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Семенов Федор Афанасьевич, казенный крестьянин (сл. Зарецкая, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Савин Никифор Михайлович, казенный крестьянин (д. Ворогушино, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Муратов Кирьян Григорьевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Забелин Иван Филиппович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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