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Тихонов Ефим Ефимович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Тихонов Ефим Ефимович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
19-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.11.1838
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
11.11.1838
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1052, лист: 138
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Фролов Александр Иларионович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Потилина Евдокия Ивановна, дочь девица умершего казенного крестьянина (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Потилин Иван Васильевич, умерший казенный крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Тихонов Ефим Ефимович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фролов Константин Иванович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Андреев Филипп Климович ?, казенный крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Салтыков Захар Артемович, казенный крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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