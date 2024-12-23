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Сальков Михаил Дементьевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Сальков Михаил Дементьевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
15-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
04.11.1838
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
04.11.1838
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1052, лист: 137
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Забелин Сергей Гаврилович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Салькова Устиния Михайловна, дочь девица казенного крестьянина (с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Сальков Михаил Дементьевич, казенный крестьянин (с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Мусалитин Игнат Андреевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Козлов Влас Иудович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сальков Игнатий Дементьевич, казенный крестьянин (с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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