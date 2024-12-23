Козлов Константин Афиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Константин Афиногенович

Козлов Константин Афиногенович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Козлов Константин Афиногенович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
14-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
30.10.1838
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
30.10.1838
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1052, лист: 137
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Забелин Дмитрий Кондратьевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Щукина Параскева Маркеловна, дочь девица казенного крестьянина (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Щукин Маркел Макарович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Козлов Константин Афиногенович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Забелин Мартын Сергеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Щукин Тихон Лукич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Щукин Андрей Маркелович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.