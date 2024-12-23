Войнов Андрей Петрович
Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
- ФИО
- Войнов Андрей Петрович
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 10-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 15.03.1838
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Новосильский
- Место прихода
- Дичня
- Статус персоны
- казенный крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 15.03.1838
- Священнослужители
- священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1052, лист: 136
- Полная запись МК
- Счёт браков: 3
Жених - Вешняков Федор Георгиевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Александра Яковлевна, вдова умершего казенного крестьянина (д. Гремячий Колодезь, Березовская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Войнов Андрей Петрович, казенный крестьянин (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Муратов Иван Кондратьевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Болотов Савва Николаевич, казенный крестьянин (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - умерший муж невесты, Василий Прохорович, казенный крестьянин (д. Гремячий Колодезь, Березовская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Еленой Томиной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.