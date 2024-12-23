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Войнов Андрей Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Войнов Андрей Петрович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
10-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
15.03.1838
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
15.03.1838
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1052, лист: 136
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Вешняков Федор Георгиевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Александра Яковлевна, вдова умершего казенного крестьянина (д. Гремячий Колодезь, Березовская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Войнов Андрей Петрович, казенный крестьянин (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Муратов Иван Кондратьевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Болотов Савва Николаевич, казенный крестьянин (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - умерший муж невесты, Василий Прохорович, казенный крестьянин (д. Гремячий Колодезь, Березовская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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