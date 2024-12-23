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Вешняков Федор Георгиевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Вешняков Федор Георгиевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
10-б
Роль персоны
Жених
Дата события
15.03.1838
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
15.03.1838
Возраст (лет)
45
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1052, лист: 136
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Вешняков Федор Георгиевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Александра Яковлевна, вдова умершего казенного крестьянина (д. Гремячий Колодезь, Березовская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Войнов Андрей Петрович, казенный крестьянин (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Муратов Иван Кондратьевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Болотов Савва Николаевич, казенный крестьянин (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - умерший муж невесты, Василий Прохорович, казенный крестьянин (д. Гремячий Колодезь, Березовская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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