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Фролов Иосиф Антонович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Фролов Иосиф Антонович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
09-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
30.01.1838
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
30.01.1838
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1052, лист: 136
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Кузнецов Иван Кириллович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Тихонова Мария Порфирьевна, дочь девица казенного крестьянина (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Тихонов Порфирий Ерофеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Фролов Иосиф Антонович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Щукин Михаил Тимофеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Фролов Степан Семенович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Фролов Кузьма Антонович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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