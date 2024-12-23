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Щукин Маркел Макарович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Щукин Маркел Макарович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
06-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.11.1839
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенного ведомства крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
08.11.1839
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1054, лист: 180
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Щукин Лука Степанович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Забелина Агафья Ионовна, дочь девица казенного крестьянина (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Забелин Ион Нестерович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Щукин Маркел Макарович, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Забелин Ипатий Яковлевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Щукин Тихон Лукич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Забелин Феодосий Дмитриевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кузнецов Гавриил Максимович, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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