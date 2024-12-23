Щукин Маркел Макарович
Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
- ФИО
- Щукин Маркел Макарович
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 06-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 08.11.1839
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Новосильский
- Место прихода
- Дичня
- Статус персоны
- казенного ведомства крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 08.11.1839
- Священнослужители
- священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1054, лист: 180
- Полная запись МК
- Счёт браков: 6
Жених - Щукин Лука Степанович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Забелина Агафья Ионовна, дочь девица казенного крестьянина (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Забелин Ион Нестерович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Щукин Маркел Макарович, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Забелин Ипатий Яковлевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Щукин Тихон Лукич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Забелин Феодосий Дмитриевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кузнецов Гавриил Максимович, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Томиной
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