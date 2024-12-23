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Шепилов Андрей Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Шепилов Андрей Иванович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
05-б
Роль персоны
Жених
Дата события
25.01.1839
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
25.01.1839
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1054, лист: 179
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Шепилов Андрей Иванович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Запысова Елена Степановна, дочь девица умершего казенного крестьянина (сл. Зарецкая, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Запысов Степан Тимофеевич, умерший казенный крестьянин (сл. Зарецкая, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Тихонов Ефим Ерофеевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Тихонов Корнил Ерофеевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Шепилов Матвей Андреевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Запысов Степан Степанович, казенного ведомства крестьянин (сл. Зарецкая, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Зипунов Дмитрий Петрович, казенного ведомства крестьянин (сл. Зарецкая, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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