Агурузов Исидор Антонович
Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
- ФИО
- Агурузов Исидор Антонович
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 04-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 23.01.1839
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Новосильский
- Место прихода
- Дичня
- Статус персоны
- казенного ведомства крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 23.01.1839
- Священнослужители
- священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1054, лист: 179
- Полная запись МК
- Счёт браков: 4
Жених - Фролов Сергей Михайлович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Жукова Агрипина Пименовна, дочь девица солдатки (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Щукин Лука Степанович, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Забелин Кузьма Кондратьевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Щукин Поликарп Матвеевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Агурузов Исидор Антонович, казенного ведомства крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Жуков Петр Антонович, казенного ведомства крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - мать невесты, Жукова Мария Дмитриевна, солдатка (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
- Комментарий наборщика
- Отчество невесты по крестному отцу
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- Индексация данных проведена Еленой Томиной
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