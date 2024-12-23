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Агурузов Исидор Антонович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Агурузов Исидор Антонович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
04-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
23.01.1839
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенного ведомства крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
23.01.1839
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1054, лист: 179
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Фролов Сергей Михайлович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Жукова Агрипина Пименовна, дочь девица солдатки (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Щукин Лука Степанович, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Забелин Кузьма Кондратьевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Щукин Поликарп Матвеевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Агурузов Исидор Антонович, казенного ведомства крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Жуков Петр Антонович, казенного ведомства крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - мать невесты, Жукова Мария Дмитриевна, солдатка (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Комментарий наборщика
Отчество невесты по крестному отцу
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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