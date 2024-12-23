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Забелин Кузьма Кондратьевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Забелин Кузьма Кондратьевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
04-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.01.1839
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенного ведомства крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
23.01.1839
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1054, лист: 179
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Фролов Сергей Михайлович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Жукова Агрипина Пименовна, дочь девица солдатки (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Щукин Лука Степанович, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Забелин Кузьма Кондратьевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Щукин Поликарп Матвеевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Агурузов Исидор Антонович, казенного ведомства крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Жуков Петр Антонович, казенного ведомства крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - мать невесты, Жукова Мария Дмитриевна, солдатка (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Комментарий наборщика
Отчество невесты по крестному отцу
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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