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Фролов Николай Афиногенович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Фролов Николай Афиногенович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
03-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.01.1839
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенного ведомства крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
22.01.1839
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1054, лист: 179
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Щукин Маркел Макарович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мусалитина Феодосия Арестовна, дочь девица солдата (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Мусалитин Арест Трофимович, солдат (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Фролов Николай Афиногенович, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Забелин Яков Дмитриевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Фролов Степан Исаевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Мусалитин Максим Евсеевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мусалитин Игнат Арестович, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Еленой Томиной

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