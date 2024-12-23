Петрыкина Мавра Андреевна
Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
- ФИО
- Петрыкина Мавра Андреевна
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 02-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 13.01.1839
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Новосильский
- Место прихода
- Дичня
- Статус персоны
- вдова казенного крестьянина
- Нас. пункт приписки
- с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 13.01.1839
- Возраст (лет)
- 43
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1054, лист: 179
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Забелин Степан Кириллович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Петрыкина Мавра Андреевна, вдова казенного крестьянина (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Постников НиколайФедорович, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Муратов Иван Федорович, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Фролов Георгий Феодосьевич, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Забелин Демид Степанович, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Коренев Василий Петрович, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Томиной
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