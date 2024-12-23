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Золкин Филимон Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Золкин Филимон Андреевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
01-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
09.01.1839
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
09.01.1839
Священнослужители
священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1054, лист: 179
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Козлов Филипп Сергеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Золкина Параскева Филимоновна, дочь девица казенного крестьянина (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Золкин Филимон Андреевич, казенный крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Фролов Яков Иванович, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Данилов Михаил Кириллович, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Фролов Константин Иванович, казенного ведомства крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Золкин Григорий Андреевич, казенного ведомства крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Золкин Степан Григорьевич, казенного ведомства крестьянин (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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