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Муратов Иван Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Муратов Иван Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
682-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.11.1800
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
19.11.1800
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1022, лист: 35
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Муратов Петр Иванович
Отец - Муратов Иван Федорович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Муратова Елена Федоровна, казацкая девка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Тихонов Ефим Ерофеевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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