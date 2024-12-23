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Иван Никитич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Иван Никитич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
679-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
03.11.1800
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
священник
Нас. пункт приписки
с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
03.11.1800
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1022, лист: 35
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Егор Тихонович
Отец - Тихон Петрович, священник (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Евдокия Тимофеевна, жена священника (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Макар Михайлович, священник (с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №восприемник №2, Иван Никитич, священник (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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