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Макар Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Макар Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
679-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.11.1800
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
священник
Нас. пункт приписки
с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
03.11.1800
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1022, лист: 35
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Егор Тихонович
Отец - Тихон Петрович, священник (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Евдокия Тимофеевна, жена священника (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Макар Михайлович, священник (с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №восприемник №2, Иван Никитич, священник (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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