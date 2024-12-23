Золкина Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолкина Мария Никифоровна

Золкина Мария Никифоровна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Золкина Мария Никифоровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
671-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.07.1800
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
20.07.1800
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1022, лист: 34
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Золкина Мария Никифоровна
Отец - Золкин Никифор Филиппович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Лаврентий Фомич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Тихонова Евдокия Федоровна, казацкая женка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.