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Щукина Евдокия Фоминична

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Щукина Евдокия Фоминична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
669-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.07.1800
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкая девка
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
14.07.1800
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1022, лист: 34
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Щукин Иезекиль Антонович
Отец - Щукин Антон Федотович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Забелин Степан Кириллович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Щукина Евдокия Фоминична, казацкая девка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Комментарий наборщика
С 1808 г. фамилия отца и сына изменилась на - Постников
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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