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Сысой

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Сысой
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
668-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.07.1800
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
06.07.1800
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1022, лист: 34
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Сысой
Мать - Федосья Филипповна, солдатка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Гончаров Федор Семенович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Фролова Устиния Фоминична, казацкая женка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - хозяин дома воспреемника №мать, Данилов Федор Михайлович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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