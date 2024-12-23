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Забелина Марфа Сафроновна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Забелина Марфа Сафроновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
665-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.06.1800
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкая женка
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
21.06.1800
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1022, лист: 34
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Забелин Петр Антонович
Отец - Забелин Антон Титович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Забелина Марфа Сафроновна, казацкая женка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Тихонов Перфил Ерофеевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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