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Василий Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Василий Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
662-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.05.1800
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
пономарь
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
22.05.1800
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1022, лист: 34
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Муратова Федосия Терентиевна
Отец - Муратов Терентий Васильевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Василий Васильевич, пономарь (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Фролова Устиния Фоминична, казацкая женка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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