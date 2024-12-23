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Фролова Прасковья Леоновна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Фролова Прасковья Леоновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
645-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.09.1802
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкая женка
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
09.09.1802
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1023, лист: 40
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Данилов Аким Кириллович
Отец - Данилов Кирилл Федорович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Фролова Прасковья Леоновна, казацкая женка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Щукин Лука Степанович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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