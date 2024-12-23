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Анна Романовна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Анна Романовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
639-р
Роль персоны
Мать
Дата события
11.07.1802
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
невестка казака, солдатка
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
11.07.1802
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1023, лист: 40
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Ольга
Мать - Анна Романовна, невестка казака, солдатка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Мария Ивановна, сестра дьячка, девица (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Щукин Афанасий Федотович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец мужа воспреемника №мать, Ларион Иванович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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