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Данилов Лаврентий Фомич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Данилов Лаврентий Фомич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
630-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.02.1802
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
28.02.1802
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1023, лист: 39
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Фролов Василий Михайлович
Отец - Фролов Михаил Иванович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Данилов Лаврентий Фомич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - забелина Дарья Филипповна, казацкая женка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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