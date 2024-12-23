Афанасьева Лукерья Трофимовна
Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
- ФИО
- Афанасьева Лукерья Трофимовна
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 620-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 09.10.1804
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Новосильский
- Место прихода
- Дичня
- Статус персоны
- казацкая дочь девка
- Нас. пункт приписки
- с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 09.10.1804
- Священнослужители
- священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1025, лист: 198
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Афанасьев Елисей? Евдокимович
Отец - Афанасьев Евдоким Трофимович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Афанасьева Лукерья Трофимовна, казацкая дочь девка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Козлов Кондрат Макеевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Томиной
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