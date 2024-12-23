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Афанасьев Евдоким Трофимович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Афанасьев Евдоким Трофимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
620-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.10.1804
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
09.10.1804
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1025, лист: 198
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Афанасьев Елисей? Евдокимович
Отец - Афанасьев Евдоким Трофимович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Афанасьева Лукерья Трофимовна, казацкая дочь девка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Козлов Кондрат Макеевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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