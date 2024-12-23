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Николай Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Николай Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
619-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
11.09.1804
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
дьячок
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
11.09.1804
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1025, лист: 198
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Сазонт
Мать - Ксения Романовна, живущая в доме священника Тихона Петровича солдатка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Василий Васильевич, пономарь (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Федосья Михайловна, дьячиха (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №восприемник №2, Николай Иванович, дьячок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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