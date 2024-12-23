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Чичирин Дмитрий Кондратьевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Чичирин Дмитрий Кондратьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
614-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.06.1804
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
24.06.1804
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1025, лист: 197
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Чичирин Иван Дмитриевич
Отец - Чичирин Дмитрий Кондратьевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Маслова Дарья Кондратьевна, казацкая женка (с. Пшево, Косаревская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Мусалитин Сила Абрамович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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