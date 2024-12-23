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Коняхина Анисия Степановна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Коняхина Анисия Степановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
612-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.05.1804
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкая женка
Нас. пункт приписки
с. Вышняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
21.05.1804
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1025, лист: 197
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Щукин Федор Макарович
Отец - Щукин Макар Степанович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Коняхина Анисия Степановна, казацкая женка (с. Вышняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Воспр. - Тихонов Ерофей Тарасович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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